Территорию Петрозаводска продолжают зачищать от гаражей

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Городские власти информируют владельцев гаражей на Зареке и Ключевой о необходимости их демонтажа, сообщается на сайте администрации.
Администрация Петрозаводска уведомляет лиц, самовольно (незаконно) установивших нестационарные объекты, о необходимости освобождения земельных участков.
Администрация предлагает владельцам гаража №73, расположенного в районе дома №33 на Судостроительной улице, а также гаража, расположенного в районе здания № 59А по улице Луначарского, добровольно, своими силами и средствами произвести демонтаж объектов.
Территории должны быть очищены в срок до 4 октября 2019 года.
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