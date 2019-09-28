Территорию Петрозаводска продолжают зачищать от гаражей

Городские власти информируют владельцев гаражей на Зареке и Ключевой о необходимости их демонтажа, сообщается на сайте администрации.

Администрация Петрозаводска уведомляет лиц, самовольно (незаконно) установивших нестационарные объекты, о необходимости освобождения земельных участков.

Администрация предлагает владельцам гаража №73, расположенного в районе дома №33 на Судостроительной улице, а также гаража, расположенного в районе здания № 59А по улице Луначарского, добровольно, своими силами и средствами произвести демонтаж объектов.

Территории должны быть очищены в срок до 4 октября 2019 года.



администрация Петрозаводска