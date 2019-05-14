ТГК-1 переходит на летний режим работы в Петрозаводске, Пряжинском и Прионежском районах

С 14 мая в соответствии с приказом министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК Петрозаводская ТЭЦ перешла на летний режим работы.

Кроме того, до начала нового отопительного сезона остановлена работа котельных ПАО "ТГК-1" в Пряжинском и Прионежском районах, говорится в сообщении компании.