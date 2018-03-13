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Новости. Общество
12:02, 13 Марта 2018

ТГК-1 представляет видео о волонтёрской программе благотворительного фонда имени Арины Тубис на "Добром катке"

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На проходившем зимой "Добром катке" ТГК-1 в Губернаторском парке Петрозаводска был представлен проект "Радуга на ладонях" благотворительного фонда имени Арины Тубис и семейного центра "Вереск".

Через игровую форму на ледовой площадке представители фонда рассказали о том, как готовят особенных добровольцев: медицинских волонтеров и больничных клоунов. После специального обучения они смогут организовывать досуг и общение детей в стационарах.

Медицинским волонтером может стать каждый, достигший 18 лет, а больничным клоуном – 21 года. Для этого диплом о специальном образовании не нужен, требуется только желание помогать и делать добрые дела. Медицинские волонтеры навещают детей в больницах, устраивают для них праздники, мастер-классы, сопровождают в театры, кинотеатры и на экскурсии.

Благотворительный фонд имени Арины Тубис работает по направлениям: волонтеры в больницах; безвозмездное оказание профессиональных услуг фонду; помощь фонду в проведении благотворительных акций и мероприятий; информационная поддержка; помощь водителей; юридическое сопровождение подопечных фонда. 

Подробнее о программе по подготовке больничных клоунов и медицинских волонтеров в видеосюжете "ТГК-1".

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