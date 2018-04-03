ВИДЕО: Первые шаги детей с ограниченными возможностями на "Добром катке" от "ТГК-1"

Одно из воскресных зимних катаний в 2018 году на "Добром катке" "ТГК-1" в Губернаторском парке было посвящено проекту "Я могу".

Эта карельская инициатива создает условия для социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями развития через адаптивные занятия спортом.

С помощью подготовленных инструкторов и специального оборудования – вертикализаторов "Катюша" – дети смогли освоить азы катания на коньках и горных лыжах. Регулярные тренировки показали, что диагнозы ДЦП и аутизм не мешают ребятам заниматься спортом, а благодаря внимательным инструкторам и группам поддержки в лице мам и пап тренировки проходят успешно и доставляют удовольствие юным спортсменам.

– Огромное спасибо компании "ТГК-1" за интерес к нашему проекту и его поддержку. В этом году благодаря помощи энергетиков мы сможем приобрести дополнительное оборудование для наших подопечных. В перспективе оно будет использоваться не только на горнолыжном склоне, но и на катках города. А это значит, что больше детей получат возможность заниматься адаптивным спортом, будут ощущать новые для себя физические нагрузки и, самое главное, новые эмоции. Для них это так важно, – рассказывает Татьяна Васильева, председатель КРОО "Поможем нашим детям".

Об успешности проекта "Я могу" говорит и то, что 24 марта 2018 года состоялись соревнования по горным лыжам "Кубок Горки среди детей с ОВЗ". На старт вышли 20 участников проекта – детей с инвалидностью, которые с осени 2017 года начали тренировки и теперь научились кататься на горных лыжах. Юные спортсмены показали отличные результаты, освоили навыки, которые прежде были невозможны, и выразили огромное желание не останавливаться на достигнутом.

О том, как дети впервые становятся на коньки, смотрите в видеосюжете.

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