Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:57, 03 Апреля 2018

ВИДЕО: Первые шаги детей с ограниченными возможностями на "Добром катке" от "ТГК-1"

По теме

В Петрозаводске представят книгу о борьбе советской контрразведки против финских спецслужб
03.04.18 12:41
ОПРОС: Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?
03.04.18 12:24
Трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске, показал опрос
03.04.18 12:16
Все новости
Загрузка...

Одно из воскресных зимних катаний в 2018 году на "Добром катке" "ТГК-1" в Губернаторском парке было посвящено проекту "Я могу".

Эта карельская инициатива создает условия для социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями развития через адаптивные занятия спортом.

С помощью подготовленных инструкторов и специального оборудования – вертикализаторов "Катюша" – дети смогли освоить азы катания на коньках и горных лыжах. Регулярные тренировки показали, что диагнозы ДЦП и аутизм не мешают ребятам заниматься спортом, а благодаря внимательным инструкторам и группам поддержки в лице мам и пап тренировки проходят успешно и доставляют удовольствие юным спортсменам.

– Огромное спасибо компании "ТГК-1" за интерес к нашему проекту и его поддержку. В этом году благодаря помощи энергетиков мы сможем приобрести дополнительное оборудование для наших подопечных. В перспективе оно будет использоваться не только на горнолыжном склоне, но и на катках города. А это значит, что больше детей получат возможность заниматься адаптивным спортом, будут ощущать новые для себя физические нагрузки и, самое главное, новые эмоции. Для них это так важно, – рассказывает Татьяна Васильева, председатель КРОО "Поможем нашим детям".

Об успешности проекта "Я могу" говорит и то, что 24 марта 2018 года состоялись соревнования по горным лыжам "Кубок Горки среди детей с ОВЗ". На старт вышли 20 участников проекта – детей с инвалидностью, которые с осени 2017 года начали тренировки и теперь научились кататься на горных лыжах. Юные спортсмены показали отличные результаты, освоили навыки, которые прежде были невозможны, и выразили огромное желание не останавливаться на достигнутом.

О том, как дети впервые становятся на коньки, смотрите в видеосюжете.

На правах рекламы

По теме

В Петрозаводске представят книгу о борьбе советской контрразведки против финских спецслужб
03.04.18 12:41
ОПРОС: Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?
03.04.18 12:24
Трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске, показал опрос
03.04.18 12:16
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.03.2018, 10:31
"Пошла за счастьем…"
28.03.2018, 11:44
"К сожалению, она не дожила до завтрашнего дня"
01.04.2018, 15:36
ФОТО: На Лесном проспекте перевернулся грузовик, перевозивший камень
28.03.2018, 16:05
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс
27.03.2018, 14:09
В Карелии задержан майор полиции по подозрению в половой связи с несовершеннолетним
29.03.2018, 10:19
Левин и его ружья

Аналитика

28.03.2018 16:05
Капитал
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 9
В Петрозаводске инвестор намерен построить комплекс с роликовыми дорожками и рестораном. Объем первоначальных инвестиций оценивается в 15 млн рублей.
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово 3
28.03.2018 12:47
"Герой – это не я" 8
28.03.2018 10:32
О перспективах карельской оппозиции 14
27.03.2018 13:09
Карелия перестала быть Карелией 93
22.03.2018 10:16
Вся аналитика

Чтиво

02.04.2018 11:57
Без политики
ОРЭС: электроснабжение будет надежным и бесперебойным
Два года назад на карте "малой энергетики" России появилась новая частная компания – Объединенные региональные электрические сети (ООО "ОРЭС").
"Хотел бы снять "Любовь и голуби", но рука тянется к пистолету и крови"
02.04.2018 09:30
"Орать-то мы все умеем, а молчать рядом – это дороже всего" 9
30.03.2018 10:23
Костомукшанин Кручинин намерен взять Казань
29.03.2018 10:56
архив чтиво

Медиа

Проверка пожарной безопасности в ТРЦ "Лотос Plaza" в Петрозаводске
30.03.2018 09:53
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»