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«ТГК-1» торжественно открыла ледовый корт в Губернаторском парке (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Общество
14:41, 17 Января 2022
фото: Арина Степенная/ ПАО "ТГК-1"

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В Губернаторском парке открылась самая большая ледовая площадка в Петрозаводске.

В воскресенье, 16 января, филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1» совместно с Карельским центром развития добровольчества Карелии и КРОМО «Молодежные инициативы» торжественно открыл самую большую ледовую площадку в Петрозаводске — каток в Губернаторском парке.

«Ежегодно каток становится местом притяжения профессиональных спортсменов и любителей фигурного катания и хоккея. Отрадно, что лед получил высокие оценки – все отметили его качество и быстрое скольжение. Мы рады, что проект получил положительный отклик у жителей города, что таким образом «ТГК-1» способствует развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни», — обратился к гостям праздника директор филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» Александр Собакин.

На открытие ледового корта и арт-площадки собралось более пятисот жителей города, любителей катания на коньках и сторонников активного образа жизни. Церемония открытия началась с выступления команды синхронных фигуристов «Карелия», а также одиночных выступлений Ланы и Виты Виноградовых. В символическом перерезании ленты смогли поучаствовать самые юные гости катка.

На ледовом корте и вокруг него были организованы площадки для детей с мастер-классами по созданию кормушек для птиц, карельской «рыбалке», соревнованиями на меткость и эстафетами. Все гости могли сфотографироваться в фотозонах с символами Карелии или ростовой куклой. Чтобы никто не замерз, команда Карельского центра добровольчества устраивала танцевальные флешмобы. А еще на мероприятии работало «Доброе кафе» с вкусным чаем и горячими бутербродами, которое направит все вырученные средства на благотворительные цели.

 «Каждое воскресенье с 14.00 до 16.00 на ледовом корте в Губернаторском парке будет работать арт-площадка, совмещающая в себе спортивное и культурно-развлекательное пространство. Команда волонтеров подготовит несколько интересных проектов, а в феврале арт-площадка станет частью международного фестиваля «Гиперборея». Кроме того, на ледовом корте пройдет турнир по дворовому хоккею, зарегистрироваться на который можно ВКонтакте в группе «Доброцентр10». Следите за анонсами и приходите, проведем эту зиму интересно!» — сказала заместитель руководителя Карельского центра развития добровольчества Юлия Маликина.

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Комментарии

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David.
2022-01-17 16:00:09
Омикрон благодарит!
Изя
2022-01-17 15:43:49
Издержки не забыли аюлючить в тариф ? Неее ? :)
Экcперд
2022-01-17 15:00:14
Бюджетников согнали ! - визжала либеральная тусовка и злобно шипела в кустах. Довольные дети радостно катались на коньках и кидались в них снежками. :)
Гость
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