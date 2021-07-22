Тхэквондист из Карелии пробился в финал Олимпиады

Тхэквондист Владислав Ларин без особых усилий вышел в финал олимпийских соревнований в весовой категории свыше 80 кг.

В полуфинальном поединке с китайцем Сунь Хуни россиянин оказался сильнее с результатом 30-3. До этого Ларин уверенно победил словенца Ивана Трайковича — 16:3, пишет Sport.24.

В поединке за золото Ларин сегодня в 15:45 встретится с победителем в другой полуфинальной паре Ин Ке Дон (Южная Корея) — Деян Георгиевски (Северная Македония).

«Болеем за него и надеемся, что из Токио он вернется с золотой медалью! Влад, Карелия с тобой!» — пишет глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.