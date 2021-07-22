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Тхэквондист из Карелии пробился в финал Олимпиады

Новости. Спорт
11:02, 27 Июля 2021
фото: © championat.com

Тхэквондист Владислав Ларин без особых усилий вышел в финал олимпийских соревнований в весовой категории свыше 80 кг.

В полуфинальном поединке с китайцем Сунь Хуни россиянин оказался сильнее с результатом 30-3. До этого Ларин уверенно победил словенца Ивана Трайковича — 16:3, пишет Sport.24.

В поединке за золото Ларин сегодня в 15:45 встретится с победителем в другой полуфинальной паре Ин Ке Дон (Южная Корея) — Деян Георгиевски (Северная Македония).

«Болеем за него и надеемся, что из Токио он вернется с золотой медалью! Влад, Карелия с тобой!» — пишет глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

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Комментарии

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Не спортсмен
2021-07-27 11:10:25
Ржачка, а не спорт! Пихаются и толкаются ногами , как мы в детстве , сначала подумал что это не в серьёз, но , как выяснилось: каких только видов "спорта" напридумывали, каких только "поясов чемпионов". Вообще не понравилось, если честно!
театральный критик
2021-07-27 11:09:55
В чем польза от евонного бесконтактного руконогомахания. Вот ежели бы качку навалял, тогда другое дело.
Гость
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