Тхэквондисты из Карелии выступят в составе сборной России на мировом турнире

Мастера спорта России по тхэквондо, петрозаводчане Владислав Ларин и Антон Котков выступят в составе сборной России на турнире в Японии, сообщили в Минспорта Карелии.

Турнир состоится с 13 по 15 сентября в городе Чиба. Эти соревнования являются еще одним этапом отбора по рейтингу на Олимпийские игры 2020 года.

Антон Котков будет соревноваться в весе до 80 кг, а Владислав Ларин – свыше 80 кг.