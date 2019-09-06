18:20, 06 Сентября 2019
Тхэквондисты из Карелии выступят в составе сборной России на мировом турнире
Новости по теме
Загрузка...
Мастера спорта России по тхэквондо, петрозаводчане Владислав Ларин и Антон Котков выступят в составе сборной России на турнире в Японии, сообщили в Минспорта Карелии.
Турнир состоится с 13 по 15 сентября в городе Чиба. Эти соревнования являются еще одним этапом отбора по рейтингу на Олимпийские игры 2020 года.
Антон Котков будет соревноваться в весе до 80 кг, а Владислав Ларин – свыше 80 кг.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
02.09.2019, 09:41
01.09.2019, 09:05
03.09.2019, 13:46
03.09.2019, 10:39
30.08.2019, 09:55
Аналитика
05.09.2019 10:59
Капитал
Заместитель директора по экономике и финансам компании "Баренц Групп" Илья Журавлев рассказал о том, на что обратить внимание при приобретении жилья.
03.09.2019 14:14
02.09.2019 11:58
02.09.2019 10:54
Чтиво
03.09.2019 12:30
Без политики
"Сказочная, потрясающая, невероятная и удивительная" – такими словами описывают новую детскую клинику на ул. Лизы Чайкиной, 5а "Здравляндия" её маленькие пациенты и их родители.
30.08.2019 09:55
26.08.2019 13:06
26.08.2019 10:26
Медиа
Сегодня 11:10
Опрос
Вы довольны работой скорой помощи в Петрозаводске?
Комментарии