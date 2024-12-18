Тигриные игры в снегу запечатлели в соседнем с Карелией регионе

Видео опубликовали в соцсети.
Тигров, которые играются в снегу, запечатлели в Ленобласти. Видео опубликовали в паблике Петербург с огоньком | Новости и афиша Питера.
Авторы поста отметили, что хищники играли в хосписе для диких кошек. Судя по кадрам, животным пришлась по вкусу зимняя атмосфера.
Ранее мы писали о том, что тигр поселился на Почтовой площади в Петрозаводске.
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