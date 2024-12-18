Тигриные игры в снегу запечатлели в соседнем с Карелией регионе

фото: © Скриншот с видео: Петербург с огоньком | Новости и афиша Питера / VK

Видео опубликовали в соцсети.

Тигров, которые играются в снегу, запечатлели в Ленобласти. Видео опубликовали в паблике Петербург с огоньком | Новости и афиша Питера.

Авторы поста отметили, что хищники играли в хосписе для диких кошек. Судя по кадрам, животным пришлась по вкусу зимняя атмосфера.

Ранее мы писали о том, что тигр поселился на Почтовой площади в Петрозаводске.