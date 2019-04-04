Тимати осудили за порчу исторического здания в Москве

Тимати снял клип, посвященный другу Ратмиру Шишкову. Специально для ролика на стенах здания начала XX века был нарисован портрет погибшего музыканта. Однако фанаты обвинили Тимура Юнусова в вандализме.

Когда-то Тимати и Ратмир Шишков были лучшими друзьями. Артисты вместе покорили "Фабрику звезд-4", после чего стали участниками группы "Банда". 22 марта 2007 года приятель рэпера погиб в автомобильной аварии. Трагедия потрясла всех друзей музыканта, а спустя несколько лет Тимур решил посвятить товарищу песню, пишут "Стархит".

Тимати снимал клип на новую композицию в Басманном районе Москвы прямо на улице. Артист и его друзья читали рэп на фоне огромного граффити с изображением Шишкова. Однако многих поклонников смутило, что рисунок был создан на фасаде исторического здания. Первым тревогу забил студент школы-студии МХАТ Сергей Аполлонов. Он заявил, что команда рэпера занимается вандализмом и портит здания, которые представляют ценность для всех москвичей.

"Просто хочу еще раз напомнить, что это здоровенное граффити Ратмира Шишкова расположено на доме, который построил Виктор Мазырин, лучший друг Саввы Морозова", — написал возмущенный Аполлонов.

Здание, расположенное по адресу Подсосенский переулок, 14, действительно было возведено еще в 1910 году по проекту Виктора Мазырина. Здесь располагался доходный дом Скугаревского. Заявленный объект культурного значения был реконструирован в 2000-е годы, и сейчас он является жилым домом.

Правда, в отличие от студента МХАТа, возмущенного переменами, многие прохожие остались в восторге от граффити. По крайне мере, рисунок уже успел стать настоящей достопримечательностью для жителей района.

Пока неизвестно, как Тимати и его друзьям удалось получить разрешение на создание граффити на здании, которое заявлено, как объект культурного наследия. Сам Тимати не комментирует скандал, разгоревшийся в социальных сетях. Уже известно, что съемки клипа, посвященного Ратмиру Шишкову, проходили сразу в пяти локациях по всей Москве.