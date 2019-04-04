Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
21:30, 04 Апреля 2019
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Тимати осудили за порчу исторического здания в Москве

Загрузка...

Тимати снял клип, посвященный другу Ратмиру Шишкову. Специально для ролика на стенах здания начала XX века был нарисован портрет погибшего музыканта. Однако фанаты обвинили Тимура Юнусова в вандализме.

Когда-то Тимати и Ратмир Шишков были лучшими друзьями. Артисты вместе покорили "Фабрику звезд-4", после чего стали участниками группы "Банда". 22 марта 2007 года приятель рэпера погиб в автомобильной аварии. Трагедия потрясла всех друзей музыканта, а спустя несколько лет Тимур решил посвятить товарищу песню, пишут "Стархит".

Тимати снимал клип на новую композицию в Басманном районе Москвы прямо на улице. Артист и его друзья читали рэп на фоне огромного граффити с изображением Шишкова. Однако многих поклонников смутило, что рисунок был создан на фасаде исторического здания. Первым тревогу забил студент школы-студии МХАТ Сергей Аполлонов. Он заявил, что команда рэпера занимается вандализмом и портит здания, которые представляют ценность для всех москвичей.

"Просто хочу еще раз напомнить, что это здоровенное граффити Ратмира Шишкова расположено на доме, который построил Виктор Мазырин, лучший друг Саввы Морозова", — написал возмущенный Аполлонов.

Здание, расположенное по адресу Подсосенский переулок, 14, действительно было возведено еще в 1910 году по проекту Виктора Мазырина. Здесь располагался доходный дом Скугаревского. Заявленный объект культурного значения был реконструирован в 2000-е годы, и сейчас он является жилым домом.

Правда, в отличие от студента МХАТа, возмущенного переменами, многие прохожие остались в восторге от граффити. По крайне мере, рисунок уже успел стать настоящей достопримечательностью для жителей района.

Пока неизвестно, как Тимати и его друзьям удалось получить разрешение на создание граффити на здании, которое заявлено, как объект культурного наследия. Сам Тимати не комментирует скандал, разгоревшийся в социальных сетях. Уже известно, что съемки клипа, посвященного Ратмиру Шишкову, проходили сразу в пяти локациях по всей Москве.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.03.2019, 20:40
Стилисты показали Анастасию Волочкову в необычном образе
31.03.2019, 12:58
ФОТО: Смертельное ДТП произошло в Китее, в Северной Карелии
28.03.2019, 20:20
Похудевшая звезда Comedy Woman показала растяжку
29.03.2019, 21:30
Муж Наташи Королевой полностью обнажился
29.03.2019, 07:25
Медведев переименовал аэропорт в Петрозаводске
31.03.2019, 19:40
Бузова почуяла весну и выложила откровенное фото

Аналитика

Сегодня 15:55
Обществоведение
Когда церковь потребует Кижи? 1
Реституция церковного имущества чревата новыми социальными конфликтами.
Противники форелевой фермы судятся с Минсельхозом Карелии
03.04.2019 16:01
"Это – наше болото" 2
03.04.2019 13:39
"Мы поставлены на грань выживания" 4
01.04.2019 09:27
Клиника у храма 2
29.03.2019 11:41
Вся аналитика

Чтиво

02.04.2019 11:20
Без политики
"Свобода нищего поэта" 1
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
Легкий путь узнать о легких
02.04.2019 09:11
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
01.04.2019 13:46
"Просто сжимается сердце"
29.03.2019 10:00
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
Сегодня 14:29
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске каждый год проблема с асфальтом на дорогах?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»