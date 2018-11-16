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Новости. Общество
13:14, 16 Ноября 2018
фото: yaplakal.com / Starbrain

Тимченко построит аэропорт на Соловках, куда большинство туристов добираются через Карелию

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Компания "Стройтрансгаз" Геннадия Тимченко получила контракт на реконструкцию аэропорта на Соловках за 2,6 млрд рублей, следует из информации на сайте госзакупок.

Как пишет Би-би-си, до сих пор Геннадий Тимченко, которого Владимир Путин называет своим другом, вкладывался в развитие Валаама - в 700 км от Соловков. В этих местах часто бывает российский президент. Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко считается одним из главных жертвователей Валаамского монастыря.

"Ликвидировать образовавшуюся разруху, вернуть красоту этому месту и создать нормальные условия жизни для тех монахов, которые здесь подвизаются и молятся за всех нас, грешных", - обозначал свою цель сам Тимченко изданию "Свет Валаама".

Теперь компания Тимченко поучаствует в реконструкции аэропорта в Соловках, что в километре от Соловецкого монастыря. Реконструкцию профинансируют из областного бюджета.

"Стройтрансгаз" единственный подал заявку на участие в конкурсе и получил контракт, следует из документации о подведении итогов от 15 ноября.

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Комментарии

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ни фига себе
2018-11-16 14:14:13
..... гражданин Финляндии Тимченко , а как любит Россию . Или деньги нашей страны ?
David
2018-11-16 14:04:19
А может лучше отдаленному городу аэропорт подарить???
Гость
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