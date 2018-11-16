Тимченко построит аэропорт на Соловках, куда большинство туристов добираются через Карелию

Компания "Стройтрансгаз" Геннадия Тимченко получила контракт на реконструкцию аэропорта на Соловках за 2,6 млрд рублей, следует из информации на сайте госзакупок.

Как пишет Би-би-си, до сих пор Геннадий Тимченко, которого Владимир Путин называет своим другом, вкладывался в развитие Валаама - в 700 км от Соловков. В этих местах часто бывает российский президент. Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко считается одним из главных жертвователей Валаамского монастыря.

"Ликвидировать образовавшуюся разруху, вернуть красоту этому месту и создать нормальные условия жизни для тех монахов, которые здесь подвизаются и молятся за всех нас, грешных", - обозначал свою цель сам Тимченко изданию "Свет Валаама".

Теперь компания Тимченко поучаствует в реконструкции аэропорта в Соловках, что в километре от Соловецкого монастыря. Реконструкцию профинансируют из областного бюджета.

"Стройтрансгаз" единственный подал заявку на участие в конкурсе и получил контракт, следует из документации о подведении итогов от 15 ноября.