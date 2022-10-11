«Тимур и его команда» читал? Как волонтеры в Карелии будут помогать семьям мобилизованных

Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев рассказал о работе волонтерских штабов в республики, которые призваны помогать семьям мобилизованных.

В ходе прямой линии, которая состоялась 11 октября, глава Карелии Артур Парфенчиков обсудил с министром образования и спорта республики Романом Голубевым работу волонтерских штабов.

«Я ему сказал так: „Тимур и его команда“ читал? Он говорит, читал. С ковидом отработали, теперь давайте то же самое по ситуации с мобилизацией. Проект „ребенок в школу“, например, если у семьи военнослужащего не будет возможности отвезти ребенка в школу, будем такие моменты решать с помощью волонтеров. Надо престарелых родителей с дачи вывезти — эта задача будет поставлена волонтерскому штабу», — объяснил Артур Парфенчиков.

В ответ на речь главы Карелии Роман Голубев сообщил, что в Карелии практически уже развернут региональный штаб «Мы вместе».

«Единый федеральный круглосуточный номер 8 800 200 34 11 уже работает. Операторы принимают заявки от семей об оказании юридической помощи, психологической. Дальше оперативно поступает информация в штаб и наши волонтеры выезжают на помощь», — сказал Голубев.

Также министр образования признался, что уже поступила заявка наколоть дрова в Чалне, туда выехали на помощь студенты ПетрГУ — волонтеры.

«Готовы к разным просьбам. Под обращения будем оперативно реагировать, опыт есть — во время пандемии отработали более 1000 заявок», — заверил Роман Голубев.