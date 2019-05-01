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Новости. Общество
21:20, 01 Мая 2019
фото: страница Тины Канделаки Вконтакте

Тина Канделаки рассказала про инъекции красоты

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Звезда призналась, что не брезгует инъекциями красоты: Тина Канделаки не скрывает, что добиться идеального лица непросто, поэтому она тратит немало времени и денег на косметические процедуры.

В этом году Тина Канделаки отметит 44-летие. Звезда телевидения тщательно ухаживает за собой: старается регулярно заниматься спортом, правильно питаться, подбирать наряды, подчеркивающие фигуру. Канделаки также не скрывает, что сохранять упругость кожи ей помогают косметологические процедуры, сообщает Starhit.ru.

"Так приятно каждый раз слышать, что многие женщины обсуждают мое лицо. Колет, не колет, подтяжка, тайные секреты, что она там делает? Ну, если честно, то я делаю все. Красивое лицо — это результат систематических усилий, которые не ограничиваются косметикой и косметологией. Правильный прикус, к примеру, меняет геометрию лица и закладывает фундамент, который позволяет прекрасно выглядеть, не прибегая к пластике", — рассказала Тина. 

Генеральный продюсер канала "Матч ТВ" недавно написала книгу "Pro лицо", которая скоро поступит в продажу. В кратком описании звезда рассказывает, что именно вошло в эту работу. 

"Я не нашла хорошей книги, которая могла бы быть настольным пособием по уходу за собой и поняла, что если я последовательно отвечу на сотни вопросов о внешности и уходе за собой, которые получаю в социальных сетях, такая книга появится. Мне было интересно и важно сделать книгу полезной, а вопросы моих подписчиков позволили наполнить ее темами, актуальными для широкой аудитории", — отметила Тина.

Ранее звезда уже создала целую линейку beauty-средств по уходу за собой. По ее словам, это приносит ей дополнительный доход. "Я уже достаточно давно стала высокооплачиваемой ведущей на телевидении, мой непрерывный рабочий стаж 26 лет, у меня хорошие контракты с разными брендами, я стала продюсером, вела программу, которая удостоилась ТЭФИ, перешла на работу в свой собственный бизнес, вернулась на телевидение, являюсь совладелицей ресторана. Косметика в целом и патчи в частности меня обогащают", — говорила телеведущая.

Канделаки гордится продуктами против кругов и отеков под глазами, которые выпустила. Сама Тина также часто показывает фотографии с этими мини-масками на личной странице в социальной сети. "Я много вкладываю в свою красоту. Мне кажется, что я больше Моники Беллуччи трачу на свою внешность, реально", — делилась звезда с подписчиками.

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