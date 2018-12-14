Тина Канделаки запустила собственное YouTube-шоу

Зрителям не понравилось 12-минутное видео: за сутки первый выпуск "Канделайков" набрал 23 тысячи просмотров, а в оценках больше негатива.

Директор "Матч ТВ2 Тина Канделаки 13 декабря выложила премьерный выпуск своего еженедельного YouTube-шоу "Канделайки".

В первом выпуске шоу нет звёздных гостей – ведущая отвечала на вопросы пользователей о самой себе. В видео вставлены нарезки с Андреем Малаховым, Александром Кержаковым и влогером Wylsacom, пишет Cosmopolitan.

Тина также сняла врезку на улице, в которой журналист спрашивал у прохожих их мнение о Канделаки.

В комментариях пользователи раскритиковали качество съёмки и монтажа,неуместный сарказм Тины и однообразие вопросов.