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Рецидивист в Карелии обидел художника

Новости. Криминал
18:40, 26 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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Тяга к прекрасному подвела жителя Кемского района под статью, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кемского района поступило заявление от 58-летнего жителя одного из поселков. Из его дома похитили шесть картин собственного изготовления.

Как выяснилось, мужчина пишет пейзажи родного края, а также портреты, зарабатывая этим на жизнь. Несколько картин были уже подготовлены для заказчиков – именно они и пропали. Полицейские установили, что в числе последних заявителя посещал односельчанин: он заходил в гости и немного выпил. Именно на него и пало подозрение.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение 48-летнего гражданина, который ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Он дал признательные показания; картины планировал продать, но не успел.

В настоящее время похищенное имущество изъято. По статье "кража" возбуждено уголовное дело.

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