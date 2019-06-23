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Новости. Общество
13:34, 23 Июня 2019
фото: Национальная служба санитарной авиации

Тяжелобольного мужчину из Сортавалы госпитализировали врачи санавиации

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Жителя Карелии с сепсисом доставили на вертолете в Республиканскую больницу.

По информации Национальной службы санитарной авиации, был выполнен один санитарный вылет в Сортавала, перевезен мужчина с диагнозом "Сепсис".

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