«Тяжелые вести с передовой»: глава Карелии рассказал о погибших на СВО земляках

Артур Парфенчиков сообщил о двух уроженцах республики, погибших в ходе спецоперации.

Глава Карелии Артур Парфенчиков поделился на своей странице в соцсети информацией о двух уроженцах республики, погибших в ходе СВО.

Погибли ефрейтор Ярослав Мартынов, стрелок мотострелкового отделения, петрозаводчанин, и рядовой контрактной службы Дмитрий Филатов, наводчик стрелкового отделения, житель Сегежи.

«Тяжелые вести с передовой… СВО унесла жизни двух наших земляков. Светлая память вам, парни. Склоняю голову перед вашим мужеством и подвигом. Соболезную родным», — написал руководитель региона.