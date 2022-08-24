«ТНС энерго» и филиал «Россети Северо-Запад» договорились о мерах по надежному прохождению отопительного сезона в Карелии

Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» Елена Стельнова в ходе поездки в Республику Карелия провела рабочую встречу с руководством Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

Обсуждались методические аспекты учета генерации при расчете потерь в сетях, а также организационные вопросы сотрудничества.

Были освещены стратегические направления взаимодействия сторон как участников рынка электроэнергетики региона.

Участники договорились о едином подходе к контролю качества предоставляемых потребителям услуг.

Кроме того, Елена Стельнова провела ряд производственных совещаний в АО «ТНС энерго Карелия», а также проинспектировала работу районных представительств дочернего общества.