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Дождь со снегом пройдет в субботу в Карелии

Новости. Погода
17:00, 16 Октября 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на 17 октября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в субботу в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. День пройдет без существенных осадков.

Ночью похолодает до -1, +1 градуса. Днем воздух прогреется лишь до +4, +6 градусов.

Ветер северо-западный, западный умеренный.
Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии также обещают облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем в большинстве районов ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер западный, юго-западный, днем на севере восточный, юго-восточный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке -4, +1. Днем потеплеет до +2, +7 градусов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-10-16 17:07:52
Надо будет фоточки в интернетиках выложить.
Гость
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