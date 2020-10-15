Дождь со снегом пройдет в субботу в Карелии

О погоде на 17 октября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в субботу в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. День пройдет без существенных осадков.



Ночью похолодает до -1, +1 градуса. Днем воздух прогреется лишь до +4, +6 градусов.

Ветер северо-западный, западный умеренный.

Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии также обещают облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем в большинстве районов ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер западный, юго-западный, днем на севере восточный, юго-восточный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке -4, +1. Днем потеплеет до +2, +7 градусов.