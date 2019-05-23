Только 10 минут смог покататься на угнанной машине житель Карелии

Угонщик в Олонце попался гвардейцам через 10 минут после совершения преступления, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

В Олонце около двух часов ночи сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о совершенном угоне автомобиля отечественной марки. Росгвардейцы незамедлительно приступили к поиску злоумышленника.

Через 10 минут после поступившей ориентировки наряд вневедомственной охраны задержал подозреваемого. Им оказался 20-летний житель Олонца. У злоумышленника при себе также оказались ключи от автомобиля с брелоком от сигнализации, плоскогубцы и перчатки — набор необходимый для угона.

Задержанный молодой человек был передан сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.