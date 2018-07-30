Ставка 7,1% на квартиры в ЖК "Свой берег" действует до 15 августа 2018 года

Только до 15 августа на квартиры в жилом комплексе "Свой берег" ипотека от Сбербанка под 7,1%*.

Когда выбираешь квартиру мечты, важна каждая деталь: от грамотной планировки и инфраструктуры до живописной панорамы из окон. Особенная удача, если идеальный вариант можно приобрести выгодно.

Акция в ЖК "Свой берег" проходит по случаю сдачи двух первых домов в эксплуатацию, которая состоится уже через несколько недель. Первые жильцы будут праздновать новоселье на террасах с потрясающим видом на Онего. А для поездки на озеро достаточно будет вызвать… лифт!

В этом жилом комплексе все говорит о комфортной жизни: большие метражи квартир, подземный паркинг и бесшумные финские лифты Kone, благоустроенные двор и береговая зона, расположение в тихом центре города и уникальной красоты пейзаж.

Ипотечная ставка от Сбербанка 7,1% работает только до 15 августа. Узнайте больше о своей будущей квартире по телефону: 8 (8-142) 59-59-88.

*C 09.06.2018 по 31.12.2018 г. вкл. для зарплатных клиентов Сбербанка предоставляется возможность оформить жилищный кредит на приобретение жилья на первичном рынке по ставке 7.1% годовых на срок кредита от 12 до 84 месяцев вкл. по программе субсидирования у ООО "Тонус" и при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика и направлению документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Мин. сумма кредита – 300 тыс. руб. Макс. размер кредита – не более 85% стоимости кредитуемого объекта недвижимости или иного объекта недвижимости, оформляемого в залог. Первоначальный взнос – от 15% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Валюта – рубли РФ. Срок кредита – от 12 до 84 месяцев вкл.

Застройщик ООО "Тонус". Проектная документация на сайте tonus10.ru. Предложение ограничено, подробности акции, количество и номера квартир, участвующих в акции, уточнять у менеджеров по телефону 8 (8-142) 59-59-88.

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