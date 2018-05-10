Только один лагерь примет детей в этом году, остальные мэрия Петрозаводска намерена законсервировать

В этом году только один муниципальный загородный лагерь примет детей, остальные лагеря мэрия Петрозаводска собирается законсервировать, поскольку не может выполнить все необходимые требования к организации детского отдыха.

Об этом сегодня журналистам сообщила глава Петрозаводска Ирина Мирошник, отвечая на вопрос журналистов, сколько загородных муниципальных лагерей будут работать для детей этим летом.

"Один лагерь, ''Старт'', который находится в Кондопожском районе, в местечке Кончезеро, - сказала градоначальница. - Мы вынуждены законсервировать все остальные лагеря, потому что обеспечить все меры безопасности и требования надзорных органов финансово невозможно для бюджета города".

Ирина Мирошник уточнила, что на выполнение всех требований необходимы "десятки миллионов" рублей.

"Базы этих лагерей были созданы в 1950-1960-е годы, - напомнила она. - Кончезеро – это единственная база, где нам удастся обеспечить все необходимые меры и по лицензированию медицинского блока, и по качеству питьевой воды, и по всем другим позициям".

В частности, по словам главы города, предполагается законсервировать, лагеря "Дружба" и "Айно". Лагерь "Искорка", отметила она, закрыт уже около пяти лет. Что касается лагеря "Уя", то он, как ожидается, примет спортсменов.

"Лагерь "Уя" примет спортсменов на сборы, но это не детский оздоровительный отдых, там другие требования, условия", - сказала она.

Первая смена в "Старте", единственном лагере, где будут отдыхать дети, стартует в начале июня. За лето лагерь сможет принять порядка 450 ребят.

Отвечая на вопросы о дальнейшей судьбе детских муниципальных загородных лагерей, Ирина Мирошник отметила, что на базе одного из них может быть организовано учреждение социальной защиты, например, для людей пожилого возраста.

Она также отметила, что власти будут изучать предложения инвесторов, "которые готовы были бы вложиться в лагерь, но не перепрофилировать его".

"То, что мы куда-то продадим или отдадим законсервированный лагерь – это недопустимо, мы не можем таким образом им распорядиться. А чтобы он поменял форму собственности с обязательным обременением организации детского отдыха – такие варианты можно рассматривать. Но там надо, по сути, все сносить и строить новые корпуса – только так возможен полноценный нормальный отдых", - резюмировала Ирина Мирошник.