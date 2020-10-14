Жительница Карелии отдала долги, чтобы продать квартиру

В Кондопожском районе женщина, накопившая долгов на 410 тысяч рублей, не могла распоряжаться своим имуществом.

В отделении судебных приставов по Кондопожскому району на исполнении находилось производство в отношении местной жительницы о взыскании задолженности за коммунальные платежи, включая пени, услуги связи и задолженности по кредитным платежам на 410 тысяч рублей, сообщили в управлении службы судебных приставов Карелии.



В рамках исполнительного производства удержания производились из пенсии женщины. Судебные приставы направили запросы в регистрирующие органы, имеющие какие-либо сведения об имуществе должника. Выяснялось, что женщина имеет в собственности квартиру.

Судебный пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия на имущество, принадлежащее должнику.

Когда женщина решила продать квартиру, она погасила задолженность в полном объеме, а также заплатила сумму исполнительного сбора в 28 тысяч рублей.