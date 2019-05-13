Только в семи районах Карелии не зарегистрированы случаи укусов клещей

На сегодняшний день 195 жителей Карелии пострадали от укусов клещей, среди них 93 ребенка, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

С 11 марта Управлением введен еженедельный мониторинг за клещевыми инфекциями и обращениями населения в учреждения здравоохранения республики по поводу присасывания клещей.

Первое обращение по поводу присасывания клеща зарегистрировано 30 марта на территории поселка Ладва-Ветка Прионежского района во дворе частного жилого дома.

На 13 мая в лечебно-профилактических учреждениях республики по поводу присасывания клещей зарегистрировано 195 обращений, в том числе детей – 93, что не превышает среднемноголетних значений.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на 11-и административных территориях республики: Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сортавальский, Суоярвский районы.

Пока нет обращений из Костомукши, Беломорского, Лоухского, Кемского, Калевальского, Муезерского и Сегежского районов.

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.