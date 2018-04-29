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Новости. Общество
10:55, 29 Апреля 2018

Топ-5 депутатов Карелии с самым большим доходом в 2017 году

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Сведения о доходах парламентариев опубликованы на сайте Законодательного собрания Карелии.

Как следует из данных, больше всего в 2017 году заработал депутат, управляющий директор АО "ТНС энерго Карелия" Олег Доценко. Его доход составил 31 млн 474 тыс. 109 рублей 26 копеек.

За ним следует директор Костомукшского ГОКа Максим Воробьев с доходом в 30 млн 459 тыс. 865 рублей 85 копеек. Супруга заработала 167 тыс. 400 рублей.

Депутат, директор госкомпании "Карбон-шунгит" Виталий Красулин оказался на третьем месте с результатом в 23 млн 782 тыс. 203 рубля 75 копеек (с учетом продажи имущества). Его жена ничего не заработала.

Депутат Владимир Семенов задекларировал доход в 6 млн 836 тыс. 75 рублей 99 копеек, а супруга - 878 тыс. 802 рубля 8 копеек.

Замыкает топ-5 депутат Андрей Мазуровский с 6 млн 184 тыс. 611 рублями 59 копейками. Доход его жены составил 2 млн 780 тыс. 135 рублей 20 копеек (с учетом продажи имущества).

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