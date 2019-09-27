Топ-7 причин купить смартфон от Samsung

Более 80 лет Samsung предлагает продукцию на рынке высоких технологий.

И с каждым годом качество смартфонов от корейского производителя только растет, и Samsung довольно удачно конкурирует с Apple и набравшими популярность китайскими компаниями. Но в чем секрет их гаджетов? Почему миллионы людей их покупают? В статье мы расскажем о 7 причинах, за которые мы любим смартфоны Samsung.

Мощная камера

Камера на некоторых моделях Samsung идет "впереди планеты всей", а достигается это за счет лучшей оптики и хорошо проработанного софта. Причем смартфон отлично снимает как при нормальном, так и при низком освещении, автофокус также не вызывает нареканий. По этому показателю одним из лидеров считается Samsung Galaxy S10e с мощной двойной камерой. Подробнее можете узнать на сайте https://estore.ua/smartfony/manufacturer:samsung;model:galaxy_s10e/

Amoled-экран

За качество картинки отвечает современный AMOLED-экран с высоким разрешением, способный открывать видео любого качества. Но и бюджетные смартфоны способны тянуть игры на средних настройках в Full HD и 2K качества, чего вполне достаточно в 2019 году.

Качество сборки

Если большинство компаний сосредотачивают свою заводы в Китае, то Samsung производит смартфоны в Южной Корее. А качество сборки в этой стране является одним из лучших. Каждая деталь будет стоять на своем месте и прослужит много времени. Причем неважно, дорогой гаджет вы купили или нет, сборка будет на высоком уровне.

Удобство в обслуживании и ремонте смартфонов

Компания существует более 80 лет, и сейчас она ведет свою деятельность на территории десятков стран. Найти сервисный центр Samsung можно практически в любом городе, поэтому вам не придется ждать неделями доставку комплектующих, если вы разобьете экран смартфона или батарея выйдет из строя.

Широкий выбор

Как и смартфоны от Apple, Samsung относится к линейке престижных брендов. Однако если американец производит исключительно дорогую продукцию, то корейский производитель выпускает и модели более бюджетной линейки Galaxy A, поэтому любой сможет купить телефон по карману.

Кроме того, многие люди просто не любят покупать смартфоны с большими экранами, т.к. их не всегда удобно носить в кармане и пользоваться ими. Для любителей "классических размеров" компания разрабатывает гаджеты с диагональю дисплея менее 5 дюймов, что делает устройство более мобильным в сравнении с аналогами.

Стильный внешний вид

Вне зависимости от линейки, телефоны от корейской компании всегда стильно оформлены и заметно выделяются на фоне других. По этому показателю лидирует с безрамочным экраном. Можете узнать на сайте стоимость Samsung Galaxy S10.

Хороший функционал

Большинство моделей оснащены мощным процессором и высокими характеристиками, что позволяет смартфону справляться с задачами любой сложности, будь то качественное селфи, работа в тяжелой программе или современные игры на высоких настройках. Кроме того, гаджеты оснащены дополнительными фишками в виде разблокировки по лицу и поддержки различных полезных гаджетов.

Заключение

Мы рассказали о 7 причинах, почему миллионы пользователей выбирают смартфоны Samsung. Все-таки модели от компании выгодно выделяются на фоне китайских производителей, да и функционал здесь достаточно широкий. Эти устройства пользуются успехом благодаря высокому качеству сборки в Корее и четкому разделению по классам, что позволяет приобрести гаджет Samsung человеку со средним уровнем дохода.

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