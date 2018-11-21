Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:09, 21 Ноября 2018

Топ-7 привычек людей, хорошо говорящих по-английски

Загрузка...

Выучить английский по книгам невозможно. Необходима практика.

Навыки разговорного языка постепенно утрачиваются, если их не использовать ежедневно.

Улучшить их, поддерживать на должном уровне помогут определённые привычки.

  1. Заниматься по видео и аудиокурсам

Сегодня выбор уроков в формате аудио и видео огромен.

Каждый сможет подобрать материал, соответствующий своему уровню подготовки.

Можете воспользоваться готовой системой обучения или выработать свою. Удобно разбивать материал на смысловые блоки и двигаться шаг за шагом, изучая материал по темам.

Выбирая структуру, вы адаптируете обучение под себя.

Смотрите увлекательные видео и аудиоуроки английского бесплатно: bistroenglish.com.

  1. Слушать английские обучающие подкасты, радио

Чтения текстов недостаточно для распознавания разговорной речи.

Найдите в интернете видеоматериалы, пытайтесь уловить суть.

Аудиосериалы, радиопередачи тренируют слуховое восприятие, расширяют словарный запас, улучшают навыки устной речи.

  1. Смотреть youtube

Просмотр каналов на Youtube обогащает лексикон, способствует запоминанию разговорных конструкций.

Этот способ особенно хорош для начинающих.

Материал регулярно обновляется, следите за новыми роликами.

Выберите несколько разных каналов: новостной, по изучению грамматики, для совершенствования произношения.

Работайте сразу в нескольких направлениях.

Видеоурок разговорного английского с нуля: http://www.bistroenglish.com/razgovornyj-anglijskij-yazyk/.

  1. Читать блоги на английском

Свой уровень грамматики можно повысить с помощью иностранных блогов.

Следите за событиями, делитесь своим мнением.

Неформальное общение поддерживает интерес между участниками, мотивирует на совершенствование навыков.

Этот метод не требует много времени. Его можно использовать в любой ситуации вынужденного ожидания: в дороге, очереди, пробке.

  1. Находить способы общения с иностранцами

Самый эффективный способ выучить английский в совершенстве – общение с носителями языка.

Расширяйте свой круг знакомств в соцсетях, на тематических форумах.

Используйте любую возможность общения с иностранцами: в видеочатах, путешествиях, с партнёрами по бизнесу.

  1. Каждый день учить что-то новое

Регулярно усложняйте задания, добавляйте новые темы.

Ежедневно познавайте новое. Чтобы поддерживать свои навыки на должном уровне, обучение должно стать обязательным атрибутом вашей жизни.

Не нужно посвящать этому много времени. Достаточно минимальных усилий для продвижения вперёд.

  1. Смотреть фильмы, шоу в оригинале

Восприятие живой разговорной речи может стать приятным занятием.

Хорошая альтернатива обучению по книгам – просмотр кинофильмов, интересных передач, развлекательных шоу-программ.

Свободное владение английским откроет перед вами новые горизонты возможностей.

Если вы сможете добавить в свой привычный распорядок дня эти полезные привычки, то обучение станет лёгким, приятным и результативным.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2018, 21:30
Гудков поделился интимным: рассказал об отношениях с Киркоровым
20.11.2018, 19:46
Парфенчиков отменил все встречи в Москве и выехал в Карелию на встречу с Анной Власовой из Суоеки
14.11.2018, 10:10
Под Петрозаводском насмерть сбили ребенка
19.11.2018, 12:28
Правительство России  исполнило решение Европейского суда по делу Алиханова
16.11.2018, 17:04
Почему полицейские вовремя не задержали петрозаводского "маньяка"
20.11.2018, 14:57
Глава Карелии попал в информационный скандал после переписки в "ВКонтакте"

Аналитика

Сегодня 11:40
Политкухня
Парфенчиков в топе 8
Теперь уже совершенно неважно, кто обнаружил и решил репостнуть пару неосторожных фраз главы Карелии.
"Уполномоченный может делать обращения" 2
20.11.2018 16:27
Национальные проекты вместо ФЦП 6
19.11.2018 14:05
"Для меня это личная трагедия" 1
19.11.2018 10:09
Фонды сомнительной эффективности
16.11.2018 14:47
Вся аналитика

Чтиво

15.11.2018 15:24
Личное мнение
День Республики: праздник без даты 8
Карельские чиновники решили отметить главный государственный праздник республики через два с половиной месяца.
Невидимая угроза, о которой нужно знать
14.11.2018 09:33
Как Наташка бражку ставила 4
13.11.2018 12:22
Жертвы неполного рабочего дня 4
02.11.2018 12:04
архив чтиво

Медиа

#Карелиянапрокат - БЕЛОГОРЬЕ
19.11.2018 17:36
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к введению акцизов на колбасу и сосиски?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»