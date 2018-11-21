Топ-7 привычек людей, хорошо говорящих по-английски

Выучить английский по книгам невозможно. Необходима практика.

Навыки разговорного языка постепенно утрачиваются, если их не использовать ежедневно.

Улучшить их, поддерживать на должном уровне помогут определённые привычки.

Заниматься по видео и аудиокурсам

Сегодня выбор уроков в формате аудио и видео огромен.

Каждый сможет подобрать материал, соответствующий своему уровню подготовки.

Можете воспользоваться готовой системой обучения или выработать свою. Удобно разбивать материал на смысловые блоки и двигаться шаг за шагом, изучая материал по темам.

Выбирая структуру, вы адаптируете обучение под себя.

Смотрите увлекательные видео и аудиоуроки английского бесплатно: bistroenglish.com.

Слушать английские обучающие подкасты, радио

Чтения текстов недостаточно для распознавания разговорной речи.

Найдите в интернете видеоматериалы, пытайтесь уловить суть.

Аудиосериалы, радиопередачи тренируют слуховое восприятие, расширяют словарный запас, улучшают навыки устной речи.

Смотреть youtube

Просмотр каналов на Youtube обогащает лексикон, способствует запоминанию разговорных конструкций.

Этот способ особенно хорош для начинающих.

Материал регулярно обновляется, следите за новыми роликами.

Выберите несколько разных каналов: новостной, по изучению грамматики, для совершенствования произношения.

Работайте сразу в нескольких направлениях.

Видеоурок разговорного английского с нуля: http://www.bistroenglish.com/razgovornyj-anglijskij-yazyk/.

Читать блоги на английском

Свой уровень грамматики можно повысить с помощью иностранных блогов.

Следите за событиями, делитесь своим мнением.

Неформальное общение поддерживает интерес между участниками, мотивирует на совершенствование навыков.

Этот метод не требует много времени. Его можно использовать в любой ситуации вынужденного ожидания: в дороге, очереди, пробке.

Находить способы общения с иностранцами

Самый эффективный способ выучить английский в совершенстве – общение с носителями языка.

Расширяйте свой круг знакомств в соцсетях, на тематических форумах.

Используйте любую возможность общения с иностранцами: в видеочатах, путешествиях, с партнёрами по бизнесу.

Каждый день учить что-то новое

Регулярно усложняйте задания, добавляйте новые темы.

Ежедневно познавайте новое. Чтобы поддерживать свои навыки на должном уровне, обучение должно стать обязательным атрибутом вашей жизни.

Не нужно посвящать этому много времени. Достаточно минимальных усилий для продвижения вперёд.

Смотреть фильмы, шоу в оригинале

Восприятие живой разговорной речи может стать приятным занятием.

Хорошая альтернатива обучению по книгам – просмотр кинофильмов, интересных передач, развлекательных шоу-программ.

Свободное владение английским откроет перед вами новые горизонты возможностей.

Если вы сможете добавить в свой привычный распорядок дня эти полезные привычки, то обучение станет лёгким, приятным и результативным.

На правах рекламы