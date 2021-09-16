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«Топливное решение» от Сбера раскрывает новые возможности для бизнеса

Новости. Общество
10:18, 17 Сентября 2021
фото: © Сбербанк

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Более 50 АЗС Северо-Запада присоединились к проекту «Топливное решение» от Сбербанка.

Скидки, акции и кешбэк, которые предусмотрены для участников проекта, по мнению владельцев топливных компаний, позволяют привлечь новых корпоративных клиентов. Сами участники считают это решение более удобной версией топливной карты, ведь её не нужно пополнять.

Подключить опцию «Топливное решение» можно в интернет-банке СберБизнес всем владельцам бизнес-карт Сбербанка. После подключения участник проекта может самостоятельно настраивать виды топлива, лимиты и ограничения на товарные категории, а также автоматически получать отчётные документы для бухгалтерского учёта и возврата НДС. Кроме этого, пользователям карт с «Топливным решением» доступны скидки на топливо, продукцию кафе и сопутствующие товары на АЗС партнёров.

Среди новых партнёров проекта – такие компании Северо-Запада, как «РОСГАЗ», «РОСГАЗ Express» и «Автогаз». Всего по России количество АЗС — участников проекта превысило 1000. 

«С момента старта проекта „Топливное решение“ данную опцию подключили почти 6000 корпоративных клиентов Сбербанка. Проект помогает, с одной стороны, компаниям экономить на заправках, а с другой — привлекает новых клиентов на заправки компаний-партнёров. Это выгодно для всех. Кроме скидок в рамках акций партнёров, участникам дополнительно начисляются бонусы от Сбербанка и платежных систем», — рассказал заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Роман Львов.

«Мы стремимся предоставить лучшее качество продуктов для клиентов и расширить спектр дополнительных сервисов во всех направлениях. Например, в этом году РОСГАЗ автоматизировал процесс доставки газа для газгольдеров, мы внедряем прогрессивные технологии в работе АГЗС и в установке автономной газификации. Мы рады партнёрству со Сбербанком по программе „Топливные решения“, это позволит укрепить отношения с нашими клиентами — предпринимателями и юридическими лицами, создаст максимально выгодные условия сотрудничества», — отметила руководитель по развитию продаж группы компаний «РОСГАЗ», Марина Балобанова.

ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк

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