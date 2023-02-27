Торговля и другие отрасли резко увеличили прибыль на фоне общего спада в Карелии

Чистая прибыль предприятий Карелии упала почти на 60% в 2022 году

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Карелии в 2022 году составил 60,8 млрд рублей.

Такие данные опубликовал Карелиястат.

Вместе с тем, во многих видах деятельности чистая прибыль выросла в разы.

В добыче прочих полезных ископаемых — в 21,8 раза, в розничной торговле — в 7,6 раза.

Также в лидерах по росту прибыли стали организации, которые занимаются обеспечением электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха. Их сальдированный финансовый результат увеличился в 6,7 раза.

Сфера водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений показала увеличение в 2 раза, строительство — в 1,9 раза, производство напитков — в 2,2раза, химических веществ и химических продуктов — в 1,6 раза.