Кукис и десерты из морошки в Доме Берга порадовали главу Карелии

Артур Парфенчиков вновь посетил Дом Берга в Сортавале, где после критики руководителя республики стали торговать продукцией местных производителей.

"Очень приятно, когда на критику не обижаются, а воспринимают ее конструктивно. Вчера в Сортавале зашёл в Дом Берга. В отличие от прошлого визита был приятно удивлен: теперь здесь покупателям предлагают только местную продукцию. В планах - эксклюзивный кофе по рецепту Берга", - пишет глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".

В видеоролике Парфенчиков рассказал о том, что он купил в Доме Берга.

"Посмотрите, вся продукция местная. Очень интересные бренды. Я купил пирожные и торт, и еще два десерта морошковых, и еще некий кукис. Рыбная продукция, валаамская продукция продается", - радуется руководитель региона.

Ранее глава Карелии раскритиковал арендаторов Дома Берга за продажу питерской выпечки. Как сообщало ИА "Республика", после этого Артур Парфенчиков позвонил вице-премьеру по вопросам экономики Дмитрию Родионову и поручил разобраться с этой ситуацией.