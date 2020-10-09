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Кукис и десерты из морошки в Доме Берга порадовали главу Карелии

Новости. Общество
11:39, 10 Октября 2020
фото: Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976
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Артур Парфенчиков вновь посетил Дом Берга в Сортавале, где после критики руководителя республики стали торговать продукцией местных производителей.

"Очень приятно, когда на критику не обижаются, а воспринимают ее конструктивно. Вчера в Сортавале зашёл в Дом Берга. В отличие от прошлого визита был приятно удивлен: теперь здесь покупателям предлагают только местную продукцию. В планах - эксклюзивный кофе по рецепту Берга", - пишет глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".

В видеоролике Парфенчиков рассказал о том, что он купил в Доме Берга.

"Посмотрите, вся продукция местная. Очень интересные бренды. Я купил пирожные и торт, и еще два десерта морошковых, и еще некий кукис. Рыбная продукция, валаамская продукция продается", - радуется руководитель региона.

Ранее глава Карелии раскритиковал арендаторов Дома Берга за продажу питерской выпечки. Как сообщало ИА "Республика", после этого Артур Парфенчиков позвонил вице-премьеру по вопросам экономики Дмитрию Родионову и поручил разобраться с этой ситуацией.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-10-10 12:02:26
То-то же. Этим почаще надо напоминать кто здесь власть, а то борзеть начинают.
Гость
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