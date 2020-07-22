Рост торговли после кризиса в Карелии пока не достиг "доковидных" показателей

Оборот розничной торговли в Карелии, резко сократившийся в апреле из-за коронавируса, вырос в мае и июне, но пока не достиг докризисных показателей.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-июнь 2020 года.

В мае оборот вырос на 10,1% по сравнению с апрелем, а в июне – еще на 14,7% по сравнению с маем. Тем не менее, по итогам полугодия в розничной торговле произошел спад на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кто быстрее выходит из кризиса, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".