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Рост торговли после кризиса в Карелии пока не достиг "доковидных" показателей

Новости. Экономика
10:09, 23 Июля 2020
фото: pixabay
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Оборот розничной торговли в Карелии, резко сократившийся в апреле из-за коронавируса, вырос в мае и июне, но пока не достиг докризисных показателей.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-июнь 2020 года.

В мае оборот вырос на 10,1% по сравнению с апрелем, а в июне – еще на 14,7% по сравнению с маем. Тем не менее, по итогам полугодия в розничной торговле произошел спад на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кто быстрее выходит из кризиса, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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