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Торговые фирмы Карелии заговорили об улучшении ситуации в отрасли в период эпидемии

Новости. Экономика
09:06, 18 Июня 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Большинство руководителей организаций розничной торговли в Карелии в период эпидемии не заметили ухудшения ситуации в отрасли, и даже заговорили об улучшении.

Об этом говорят результаты выборочного обследования конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле, проведенного Карелиястатом во II квартале 2020 года.

Доля опрошенных руководителей организаций, считающих что экономическая ситуация в розничной торговле не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом, составила 73,7% - столько же, сколько было в I квартале.

В то же время, уменьшилась доля предпринимателей, указавших на ухудшение ситуации (с 26,3% до 23,7%). Доля тех, кто отметил ее улучшение, составила 2,6%, а в I квартале 2020 таких не было.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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