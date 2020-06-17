Торговые фирмы Карелии заговорили об улучшении ситуации в отрасли в период эпидемии

Большинство руководителей организаций розничной торговли в Карелии в период эпидемии не заметили ухудшения ситуации в отрасли, и даже заговорили об улучшении.

Об этом говорят результаты выборочного обследования конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле, проведенного Карелиястатом во II квартале 2020 года.

Доля опрошенных руководителей организаций, считающих что экономическая ситуация в розничной торговле не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом, составила 73,7% - столько же, сколько было в I квартале. В то же время, уменьшилась доля предпринимателей, указавших на ухудшение ситуации (с 26,3% до 23,7%). Доля тех, кто отметил ее улучшение, составила 2,6%, а в I квартале 2020 таких не было. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".