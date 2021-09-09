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Торговые сети готовы отдавать малоимущим продукты с истекающим сроком годности в обмен на льготы

Новости. Общество
09:00, 10 Сентября 2021
фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила за передачу продуктов питания с истекающим сроком годности нуждающимся людям в обмен на налоговые послабления.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ассоциации.

«Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) неоднократно предлагала решить вопрос передачи продуктов питания с истекающим сроком реализации на благотворительные цели. Это абсолютно безопасные продукты, они пригодны для употребления и могут стать существенной помощью нуждающимся», — отметили в АКОРТ.

По данным ассоциации, сейчас передача продукции на благотворительность связана с заметными издержками: компании должны уплачивать НДС, и в итоге это обходится дороже, чем утилизация продукции в соответствии с законодательством.

8 сентября газета «Известия» написала о том, что национальный центр спасения еды и заботы об экологии «Фудшеринг» обратился в Минфин с предложение освободить тортовые сети от уплаты НДС, если они передают продукты с истекающим сроком действия (от одних до четырех суток) на благотворительность (например, некоммерческим организациям).

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