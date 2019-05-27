Торговые сети могут обязать принимать стеклотару

Соответствующие предложения до 15 июня рекомендовано разработать Минприроды, Минэкономразвития и Минпромторгу.

Минприроды, Минэкономразвития и Минпромторгу могут поручить проработать до 15 июня вопрос по проведению эксперимента по обязательному приему торговыми сетями потребительской тары и упаковки, в том числе полимерной и стеклянной.

Такое предложение содержится в Плане по реализации предложений, высказанных в ходе отчета правительства РФ о результатах его деятельности в 2018 году, утвержденном рабочей группой Госдумы, пишет ТАСС.

"Проработать вопрос об установлении обязанности торговых сетей осуществлять прием потребительской тары и упаковки, в том числе полимерной и стеклянной, с учетом анализа мировой практики. По итогам подготовить предложения по вопросу целесообразности проведения соответствующего эксперимента", – говорится в документе.

Пункт был внесен в План по предложению фракции "Справедливая Россия", вопрос относится к ведению комитета Госдумы по экологии.

В документе приводится информация правительства, согласно которому Минприроды просит рассмотреть возможность назначения ответственным по этому пункту Минпромторг.

"Минприроды РФ готово принять участие в исполнении указанного пункта перечня поручения в пределах имеющихся полномочий", – говорится в документе.