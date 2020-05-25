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Торговые центры открылись в Петрозаводске (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Новости. Общество
12:15, 26 Мая 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение об открытии с 26 мая магазинов непродовольственных товаров и торговых центров в большинстве населенных пунктов республики.

Наш фотокорреспондент Николай Смирнов побывал в торговом центре на проспекте Ленина в Петрозаводске.

На входе стоят охранники и считают посетителей, по рации сообщают друг другу число вошедших.

"Магазины открыты не все. Висят объявления об обязательном ношении масок. Фудкорт и кино закрыты. Посетителей привлекают объявлениями о скидках и распродажах", – рассказал Николай.

Смотрите наш фоторепортаж.

Как ранее сообщил глава Карелии, торговля может осуществляться только при строгом соблюдении мер профилактики.

"И покупатели, и продавцы, и другой персонал торговых точек должны находиться в масках. В магазинах площадью меньше 200 кв м количество покупателей – 1 человек на 20 кв м, площадью более 200 кв м – 1 человек на 30 кв м. В крупных торговых комплексах площадью – 1 человек на 50 кв м. Небольшие отделы и бутики в торговых центрах обязаны разместить на входе информацию о том, сколько человек могут одномоментно находиться на их территории. У касс и на входе должна быть нанесена специальная разметка для соблюдения дистанции в 4 метра. Также должны быть оборудованы места обработки рук антисептиками, проводиться регулярная дезинфекция помещений", – заявил Артур Парфенчиков.

Губернатор пояснил, что торговые центры откроются в тестовом режиме до 1 июня.

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