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Торговые центры Петрозаводска могут открыться уже на следующей неделе

Новости. Общество
16:30, 18 Мая 2020
фото: © tetris-ptz.ru
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Вице-премьер правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов сообщил, при каких условиях власти готовы будут открыть торговые центры.

Сегодня в ходе онлайн-совещания главы Карелии Артура Парфенчикова с предпринимателями Илья Раковский как представитель ТРЦ "Тетрис" выступил от лица владельцев торгово-развлекательных центров с предложением разрешить открыть центры с соблюдением всех эпидемиологических требований.

На что Артур Парфенчиков в ответ перечислил обязательные требования, которые необходимо научиться выполнять как гражданам, так и предпринимателям. Во-первых, это, конечно, обязательное ношение защитной маски в закрытых общественных помещениях, использование перчаток, во-вторых, соблюдение дистанции между людьми.

Со своей стороны, вице-премьер правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов отметил, что больших торговых центров не так уж и много.

"На этой неделе провел бы все проверки, и со следующей недели те торговые центры, которые соответствуют всем требованиям, которые  мы сегодня обозначили, мы бы разрешили открыть", - заявил Родионов.

"Но, несмотря на все предупреждения и предпринятые меры санитарной безопасности при входе в торговый центр,  на каждом бутике также должно быть написано, что можно заходить только в маске, - уточнил Артур Парфенчиков. - Должно быть указано количество лиц, которые могут одновременно находиться на данных торговых площадях".

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