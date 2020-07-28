Торговый оборот между Карелией и Белоруссией резко увеличился в 2020 году

Торговый оборот между предприятиями Карелии и Республики Беларусь по итогам 5 месяцев этого года вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 7 млн долл. США.

Экспорт увеличился на 4 %, импорт - на 73 %.

Об этом говорится в материалах к встрече главы Карелии Артура Парфенчикова с Государственным секретарем Союзного государства России и Беларуси Григорием Рапотой.

На территории Карелии зарегистрировано 10 компаний с участием капитала из Республики Беларусь.

Что это за предприятия, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".