890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
От конюшни до ГЛОНАССа
Сегодня 11:15
В Карелии за выходные поймали 60 пьяных водителей 4
Сегодня 10:47
Число заболевших коронавирусом в Карелии за сутки увеличилось на 34 человека
Сегодня 09:04
Адвокат Ефремова рассказал, как актер готовится к суду
28.07.2020 23:30
Работодателя в Карелии осудили за нелегальное трудоустройство иностранки 1
28.07.2020 18:40
В Карелии спасли мужчину, пытавшегося уйти из жизни 6
Сегодня 13:12

Торговый оборот между Карелией и Белоруссией резко увеличился в 2020 году

Новости. Экономика
16:07, 29 Июля 2020
фото: правительство Карелии
Загрузка...

Торговый оборот между предприятиями Карелии и Республики Беларусь по итогам 5 месяцев этого года вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 7 млн долл. США.

Экспорт увеличился на 4 %, импорт - на 73 %.

Об этом говорится в материалах к встрече главы Карелии Артура Парфенчикова с Государственным секретарем Союзного государства России и Беларуси Григорием Рапотой.

На территории Карелии зарегистрировано 10 компаний с участием капитала из Республики Беларусь.

Что это за предприятия, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-29 16:30:34
У батьки дела совсем плохи. Или по сусекам наскребать или в Евросоюз валить? Для него всё плохо.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.07.2020, 16:07
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь"
23.07.2020, 15:06
Погиб врач Офтальмологического центра Карелии
23.07.2020, 11:56
Глава Карелии: "К сожалению, мы расслабились"
23.07.2020, 06:40
Глава Карелии вновь запретил массовые мероприятия из-за коронавируса
24.07.2020, 17:06
Обглоданные ноги обнаружил житель Петрозаводска в мусорном баке в центре города
23.07.2020, 14:45
Доктор Воронцов ушел навсегда

Аналитика

Сегодня 11:15
Обществоведение
От конюшни до ГЛОНАССа
Одна из важнейших служб Петрозаводска – станция скорой помощи - отмечает 90-летний юбилей.
Детской катаракте – нет
Сегодня 10:16
Главные законы: Председатели парламентских комитетов подвели итоги работы
27.07.2020 15:42
Бюджет Карелии вернулся к дефициту 6
24.07.2020 12:17
"Лечебное" питание: рыба с червями 2
24.07.2020 11:15
Вся аналитика

Чтиво

27.07.2020 11:50
Без политики
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
По данным Роспотребнадзора, более 14% россиян уже имеют иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Система школьного образования Карелии находится на пороге коллапса"
27.07.2020 11:20
Что посмотреть в кино "Мираж Синема"
24.07.2020 13:42
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»