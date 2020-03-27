Торговый центр Петрозаводска во время коронавируса установил баснословную цену на антисептик (ФОТО)

Дезинфицирующее средство для рук в период пандемии коронавируса продается в Петрозаводске за 10 тысяч рублей.

0Петрозаводчанка запечатлела на фото, как в одном из торговых центров города дезинфицирующее средство в 5-литровой канистре предлагают купить за 9990 рублей, а за бутылочку емкостью 800 мл такого же раствора просят 5490 рублей.

















Напомним, 31 марта Артур Парфенчиков провел рейд по тороговым точкам Петрозаводска и проверил, как предприниматели собюдают ограничительные меры, введенные в период пандемии коронавируса.