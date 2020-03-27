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Торговый центр Петрозаводска во время коронавируса установил баснословную цену на антисептик (ФОТО)

Новости. От читателей
16:48, 01 Апреля 2020
фото: © РИА Новости / Нина Зотина
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Дезинфицирующее средство для рук в период пандемии коронавируса продается в Петрозаводске за 10 тысяч рублей.

0Петрозаводчанка запечатлела на фото, как в одном из торговых центров города дезинфицирующее средство в 5-литровой канистре предлагают купить за 9990 рублей, а за бутылочку емкостью 800 мл такого же раствора просят 5490 рублей.







Напомним, 31 марта Артур Парфенчиков провел рейд по тороговым точкам Петрозаводска и проверил, как предприниматели собюдают ограничительные меры, введенные в период пандемии коронавируса.

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Комментарии

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нетюлень
2020-04-01 19:24:07
Спиртовой раствор - вдвое дороже водки?! Однако, кому война, а кому мать родна!
кир
2020-04-01 19:18:10
Спекулянты были расстреляны на конюшне без суда. Так должно быть. "Соловьиный помет" вам внушает каждый день, что вы лучшие в мире. А это далеко не так. :)
Juniper59
2020-04-01 17:58:35
Вот жаль, что Артур Олегович дальше турникета не пошёл. Надо было до антисептика-то дойти. Тогда сразу бы людей в чёрном призвал, а то лишь грозился...
нетюлень
2020-04-01 19:17:28
Juniper59, не хотел Михеева обидеть.
mobikk
2020-04-01 17:36:28
А что скажет редакция? Боимся напечатать название фирмы-героя маркетинга?
sergo
2020-04-01 18:43:42
mobikk, это ЦСК
prostor
2020-04-01 17:24:52
По фото вижу что это ООО "СТРОЙМАКС" то есть ЦСК, то есть Михеев решил заработать на этом?
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