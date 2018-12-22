Товары из Карелии стали продавать на новогодней ярмарке в Санкт-Петербурге

Впервые на новогодней ярмарке в Петербурге открылся павильон Республики Карелия, сообщил Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

На свойей странице в "ВКонтакте" глава Карелии Артур Прафенчиков опубликовал фото, в комментарии к которому подписал: Впервые на Новогодней ярмарке в Петербурге открылся павильон Республики Карелия с товарами карельских производителей.

Традиционно предлагается карельский мед, чай, рыба, клюква…

Ценников, к сожалению, на фото не видно.