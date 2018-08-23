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Новости. Общество
09:19, 23 Августа 2018

Toyota Corolla стала самым продаваемым автомобилем в мире в первом полугодии

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К такому выводу пришли эксперты, которые составили рейтинг из 100 самых популярных моделей.

Следом расположились Ford F-серии, Volkswagen Golf, Honda Civic и Toyota RAV4. В десятку самых продаваемых машин также попали Volkswagen Tiguan и Polo, Honda CR-V, Toyota Camry и Chevrolet Silverando, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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