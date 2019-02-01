Toyota отзывает 84 тысячи автомобилей

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Компания Toyota отзывает в России 84,25 тысяч автомобилей Toyota и Lexus из-за проблем с подушками безопасности, сообщает Росстандарт.
Под отзыв попадают внедорожники Toyota Hilux, Lexus GX 46, хэтчбэк Toyota Auris, седаны Toyota Corolla, Lexus ES 350, IS 250 и IS 250C, а также IS-F, проданные с февраля 2011 года по июнь 2018 года.
"Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных подушками безопасности водителя или переднего пассажира производства компании Takata, оснащенных определенным типом газогенератора, является вероятность некорректного срабатывания подушки безопасности водителя или переднего пассажира при аварии", – говорится в сообщении.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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