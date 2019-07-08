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Новости. Общество
10:19, 08 Июля 2019
фото: Yle.fi

Традиционный чемпионат по носке жен выиграла литовская пара

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Одновременно с этими соревнованиями в Финляндии состоялся чемпионат по носке мужей.

Традиционный чемпионат по носке жен, который прошел в соседней с Карелией Финляндии уже в 24 раз, в этом году выиграла литовская пара Витаутас Кирклиаускас и Неринга Кирклиаускиене.  Как сообщила финская телекомпания Yle, литовцы подтвердили свой чемпионский титул, завоеванный ими на прошлогодних состязаниях.

По словам Витаутаса Кирклиаускаса, он любит свою жену и хочет побеждать ради нее. "Пока мы не знаем, что будем делать в следующем году. Либо приедем добиваться третьей победы, либо будем делать третьего ребенка. Решим позже", - заявил победитель соревнований Yle.

В нынешнем году на чемпионат по носке жен в местечке Сонкаярви в регионе Северное Саво съехались 34 супружеских пары из 12 стран. Примечательно, что одновременно с этим чемпионатом в Финляндии состоялись состязания и по носке мужей. В них приняли участие десять команд.

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Комментарии

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Dima
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