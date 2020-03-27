Трафик на российско-финляндской границе сокращен до минимума

Ежедневно границу пересекает около 1,5-1,7 тысячи человек.

На российско-финляндской границе сохраняются жесткие карантинные меры, введенные властями Финляндии и России из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, за минувшие сутки границу пересекли всего 1626 человек, что на 94% меньше, чем в среднем до карантина.

Напомним, финские власти прекратили пропускать через российско-финляндскую границу граждан РФ, а также других стран, не входящих в Шенгенскую зону. Исключение сделано лишь для тех россиян и других иностранцев, у которых имеется вид на жительство в Финляндии.

Как показывает статистика финских пограничников, за последние дни трафик на границе стабилизировался на уровне 1,5-1,7 тысячи человек в сутки.