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Трафик на российско-финляндской границе сокращен до минимума

Новости. Экономика
12:18, 03 Апреля 2020
фото: Столица на Онего
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Ежедневно границу пересекает около 1,5-1,7 тысячи человек.

На российско-финляндской границе сохраняются жесткие карантинные меры, введенные властями Финляндии и России из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, за минувшие сутки границу пересекли всего 1626 человек, что на 94% меньше, чем в среднем до карантина.

Напомним, финские власти прекратили пропускать через российско-финляндскую границу граждан РФ, а также других стран, не входящих в Шенгенскую зону. Исключение сделано лишь для тех россиян и других иностранцев, у которых имеется вид на жительство в Финляндии.

Как показывает статистика финских пограничников, за последние дни трафик на границе стабилизировался на уровне 1,5-1,7 тысячи человек в сутки.

 

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Комментарии

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Alexey Eliseev
2020-04-03 12:44:38
Здравствуйте, поясните, пожалуйста каким образом выпускают из РФ россиян с иностранным ВНЖ? Я с 31.03 не могу выехать из России, потому что выпускают только иностранцев и перечисленные в распоряжении Мишустина категории, для россиян даже с двойным гражданством выезд закрыт на неопределённый срок. Ваша информация видимо не соответствует действительности. Только что звонил в правовой отдел ФСБ, где подтвердили что не выехать.
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