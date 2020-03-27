Трафик на российско-финляндской границе упал на 94%

За минувшие сутки границу пересекли чуть более тысячи человек.

По данным Пограничной службы Финляндии, 26 марта российско-финляндскую границу пересекли 1060 человек. По сравнению с январем нынешнего года трафик упал на 94%.

Напомним, правительство Финляндии ввело на прошлой неделе жесткие карантинные меры из-за эпидемии коронавируса. Одной из таких мер стало частичное закрытие границ. Финские пограничники прекратили пропускать через российско-финляндскую границу граждан РФ, а также других стран, не входящих в Шенгенскую зону. Исключение сделано лишь для тех россиян и других иностранцев, у которых имеется вид на жительство в Финляндии.