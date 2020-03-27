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Трафик на российско-финляндской границе упал на 94%

Новости. Экономика
16:52, 27 Марта 2020
фото: ©Столица на Онего
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За минувшие сутки границу пересекли чуть более тысячи человек.

По данным Пограничной службы Финляндии, 26 марта российско-финляндскую границу пересекли 1060 человек. По сравнению с январем нынешнего года трафик упал на 94%.

Напомним, правительство Финляндии ввело на прошлой неделе жесткие карантинные меры из-за эпидемии коронавируса. Одной из таких мер стало частичное закрытие границ. Финские пограничники прекратили пропускать через российско-финляндскую границу граждан РФ, а также других стран, не входящих в Шенгенскую зону. Исключение сделано лишь для тех россиян и других иностранцев, у которых имеется вид на жительство в Финляндии.

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Комментарии

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Беня
2020-03-27 19:27:01
Даешь границу на замок! На нормальный такой зомок, на амбарный :)
кир
2020-03-27 17:31:20
Правильно. Самобытным дома быть надо, а не вирус пачками возить вместе с сыром.
Гость
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