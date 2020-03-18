Финны пропустят через границу граждан ЕС и тех, у кого есть вид на жительство

Пограничная служба Финляндии закрыла въезд в страну для туристов.

Финские пограничники прекратили пропускать через российско-финляндскую границу граждан РФ, а также других стран, не входящих в Шенгенскую зону. Исключение сделано лишь для тех россиян и других иностранцев, у которых имеется вид на жительство в Финляндии. Такие меры ввело правительство соседней с Карелией страны из-за угрозы распространения коронавируса

Как говорится в официальном сообщении Пограничной службы Финляндии, в страну впустят граждан ЕС и стран Шенгенской зоны, а также граждан третьих стран, проживающих в Финляндии или ЕС с видом на жительство. Кроме того, запрет на пересечение финской границы не затронет водителей грузового транспорта, дипломатов, лиц, нуждающихся в международной защите, граждан, следующих с гуманитарными целями и по "обязательным семейным вопросам".