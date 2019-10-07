Трафик в Вяртсиля упал почти на 3%

Самый популярный пункт пересечения границы в Карелии теряет туристов.

Трафик на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Вяртсиля-Ниирала" снижается уже на протяжении нескольких лет. С начала нынешнего года он уменьшился еще на 2,8%.

Как сообщила Пограничная служба Финляндии, за минувшие девять месяцев российско-финляндскую границу через пункт пропуска "Вяртсиля-Ниирала" пересек 844 221 человек. За аналогичный прошлогодний период этим пунктом пропуска воспользовались 868 185 туристов.

По сравнению с прошлым годом доля граждан Финляндии в общем туристическом потоке немного сократилась, а россиян – наоборот возросла. Если в сентябре прошлого года доля финнов, которые пересекли границу в районе Вяртсиля, составляла 56,5%, то в сентябре нынешнего эта доля снизилась до 53%. Доля российских граждан за этот же период выросла с 42,4% до 46%.