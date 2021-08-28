Трагедия на почве ревности разыгралась в одном из районов Карелии

Пьяный житель Прионежского района зарезал соседа, у которого обнаружил свою сожительницу, сообщили на сайте карельской прокуратуры.

Прокурор Прионежского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, пьяный мужчина, придя домой и не застав там свою сожительницу, поспешил к соседу. Женщина была именно там. Охваченный ревностью подозреваемый ударил ее по голове, а заступившемуся за нее соседу нанес удар ножом в грудь, после чего покинул квартиру. От полученной раны сосед умер до приезда скорой помощи.

После вручения подозреваемому обвинительного заключения уголовное дело было направлено в Прионежский районный суд. Фигуранту грозит лишение свободы на срок от от 6 до 15 лет.