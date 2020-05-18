Трактор развалился на ходу на дороге в Петрозаводске (ВИДЕО)

У трактора на ходу отвалилось колесо на Лесном проспекте в Петрозаводске.

Сегодня в 14.59 на Лесном проспекте, в районе пешеходного перехода у дома №51, у экскаватора-погрузчика во время движения произошло отсоединение заднего левого колесо, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Колесо, вес которого в сборе составляет около 100 кг, выкатилось на проезжую часть, где столкнулось с двигающимся в попутном направлении кроссовером BMW.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.