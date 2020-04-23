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Транспортная инфраструктура Карелии обновляется к юбилею региона

Новости. Общество
11:35, 24 Апреля 2020
фото: © Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия
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Модернизация дорог, пунктов пропуска и вокзалов ведется под контролем Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики, возглавляемой секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, сообщили в Минтрансе Карелии.

Порядка 119 километров автомобильных дорог регионального значения и более 20 км муниципальных дорог в Петрозаводске и Кондопоге будут отремонтированы в этом году в Карелии.

Также запланирован ввод в эксплуатацию новых мостов: через реки Колежма, Журавлева, Семча, Тереонкоски, мост через ручей в Беломорском муниципальном районе.

К началу года обеспечено бесперебойное функционирование всех пунктов пропуска через государственную границу, расположенных на территории региона.

Ведется ремонт здания железнодорожного вокзала и станционной инфраструктуры в столице республики, Петрозаводске, отремонтирован вокзал на станции Медвежья Гора, возводится современный международный аэропорт "Петрозаводск".

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Комментарии

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zanoza
2020-04-24 11:38:48
Юбилей региона уже не актуален, можно об этом забыть. Но хорошие дороги нужны всегда и ремонтировать их нужно в постоянном режиме , а не к юбилеям.
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