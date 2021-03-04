Транспортная прокуратура Карелии добилась блокировки сайтов, торгующих поддельными правами на лодки

Транспортная прокуратура через суд добилась блокировки сайтов, на которых продавались поддельные документы на право управления маломерным судном.

Карельская транспортная прокуратура по результатам мониторинга Интернета выявила три сайта, содержащих информацию об изготовлении и продаже поддельных документов на право управления маломерным судном без прохождения процедуры обучения.

Как поясняют в транспортнорй прокуратуре, за изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность. Федеральное законодательство, в свою очередь, запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

"С целью исключения доступа граждан к указанным интернет-ресурсам карельский транспортный прокурор обратился в суд с административным иском о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. По результатам рассмотрения искового заявления суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме", - сообщили в прокуратуре.

Ранее прокуратура в Карелии блокировала 10 интернет-сайтов, где торговали водительскими правами.