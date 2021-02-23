Прокуратура в Карелии блокировала 10 интернет-сайтов, где торговали водительскими правами

По заявлениям прокуратуры суд признал размещенную в интернете информацию запрещенной к распространению, теперь интернет-сайты ждет блокировка, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

Прокуратура Пряжинского района провела мониторинг интернета.

По результатам мониторинга установлено 10 интернет-сайтов, на которых осуществляется активная деятельность по изготовлению и продаже водительских удостоверений любой категории без прохождения обучения и экзаменов.

Прокуратура района для блокировки интернет-ресурсов направила в Пряжинский районный суд административные исковые заявления о признании информации, размещенной на выявленных сайтах, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено.

Административные исковые заявления прокуратуры района удовлетворены.

Решения судов направлены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для включения интернет-страниц сайтов в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.